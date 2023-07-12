|Основана
|2009 год
|Владелец
|StarBet N.V.
|Лицензия
|Curacao №8048/JAZ2016-065.
|Адрес сайт
|Mostbet com
|Языки сайта
|русский, английский, турецкий, узбекский, украинский, испанский и другие
|Запрещенные страны
|США, Франция, Великобритания, Испания и Италия
|Минимальная сумма депозита
|500 рублей
|Минимальная сумма ставки
|50 рублей
|Количество игр в казино
|Более 4500 слотов
|Приветственный бонус
|100% на первый депозит (до 35 000 рублей)
|Бездепозитный бонус
|Нет
|Контакты службы поддержки
|8 800 511 14 99 (бесплатная горячая линия)[email protected] – техподдержка
Mostbet – это международный бренд, который работает с 2009 года. Компания-владелец Bizbon N.V. зарегистрирована на Кипре и имеет лицензию Кюрасао №№8048/JAZ2016-065. Действие лицензии распространяется на все страны, где доступен сайт Мостбет, а их сегодня – более 90, включая Россию, Казахстан, Азербайджан, Турцию и многие другие.
Казино Мостбет предлагает не только ставки на спорт и азартные игры, он еще и полноценный игровой портал, где доступна статистика, прямые трансляции спортивных матчей, календарь событий, прогнозы и многое другое. Именно в этом и заключается секрет успеха и популярности компании во всем мире. На репутацию и высокие рейтинги также оказало влияние лояльное отношение к каждому игроку, большое разнообразие бонусов и быстрые выплаты.
Мостбет – крупнейший букмекер в России, где на сегодня зарегистрировано свыше 1 миллиона активных аккаунтов.
Вход на актуальное зеркало сайта Мостбет
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На территории России и некоторых других стран официальный сайт Мостбет иногда бывает недоступен. Рабочее зеркало позволяет войти на сайт букмекерской конторы, просто перейдя по актуальной ссылке. Зеркала имеют следующие преимущества:
- Полный функционал – доступны все возможности для игры и ставок.
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Зеркало – это точная копия сайта, но с другим доменным именем. Дизайн, функционал, меню – все это не отличается от основной версии. Зеркала служат запасным адресом, где игроки могут выполнить вход в личный кабинет Мостбет.
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Приложение Мостбет и мобильная версия сайта
Мобильная версия и приложение Мостбет – это удобные дополнения для игроков, которые предпочитают играть не на сайте, а на телефоне. Приложение Мостбет, которое можно скачать для Android на этой странице, обладает тем же функционалом, что и мобильная версия сайта, но имеет ряд дополнительных преимуществ. Установив приложение на телефон, вы сможете:
- делать ставки на спорт в один клик,
- играть в лучшие слоты и настольные игры,
- участвовать в турнирах и акциях,
- управлять своим аккаунтом,
- пополнять баланс,
- выводить средства,
- смотреть прямые трансляции матчей,
- проводить верификацию,
- изучать статистику игр и расписание чемпионатов,
- добавить в “Избранное” любимые матчи, события и игры казино,
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а также нет необходимости использовать VPN для обхода блокировок.
Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает легкий доступ ко всем игровым функциям онлайн казино, а современные технологии шифрования данных гарантируют безопасность личной информации и финансовых транзакций.
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Помощь игрокам, ответы на часто задаваемые вопросы:
Мобильное приложение или мобильная версия - что выбрать?
Мобильное приложение и мобильная версия Мостбет обладают схожим функционалом. При этом приложение имеет более высокую производительность, безопасность и позволяет обходить блокировки. Мобильная версия не требует установки и обновлений и доступна с любого устройства через браузер.
Какой способ для регистрации выбрать?
Вы можете зарегистрироваться на Мостбет в один клик, через электронную почту, номер телефона или социальные сети. Все способы простые и быстрые. Для более подробной информации посетите нашу страницу регистрации.
Как получить бездепозитный бонус от Мостбет?
Бездепозитные бонусы Мостбет можно получить, к примеру, в день рождения или в рамках других акций и розыгрышей. Следите за актуальными предложениями на сайте или в приложении, чтобы узнать о доступности таких бонусов.
Какие самые популярные игры на сайте Мостбет?
Среди популярных игр на Мостбет вы найдете краш-игры, слоты, настольные игры, а также ставки на спорт. Игроки часто предпочитают такие игры, как “Aviator”, “Lucky Streak”, “Sweet Bonanza” и разнообразные виды рулетки.
Как восстановить забытый пароль?
Если вы не можете войти в учетную запись, нажмите на ссылку "Забыли пароль?" на странице входа. Введите адрес электронной почты который был указан при регистрации, чтобы получить ссылку на сброс пароля. Далее следуйте указанием в полученном письме. Если письмо не пришло на почту, проверьте папку “СПАМ” почтового ящика.