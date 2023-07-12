Основана 2009 год Владелец StarBet N.V. Лицензия Curacao №8048/JAZ2016-065. Адрес сайт Mostbet com Языки сайта русский, английский, турецкий, узбекский, украинский, испанский и другие Запрещенные страны США, Франция, Великобритания, Испания и Италия Минимальная сумма депозита 500 рублей Минимальная сумма ставки 50 рублей Количество игр в казино Более 4500 слотов Приветственный бонус 100% на первый депозит (до 35 000 рублей) Бездепозитный бонус Нет Контакты службы поддержки 8 800 511 14 99 (бесплатная горячая линия)[email protected] – техподдержка

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Mostbet – это международный бренд, который работает с 2009 года. Компания-владелец Bizbon N.V. зарегистрирована на Кипре и имеет лицензию Кюрасао №№8048/JAZ2016-065. Действие лицензии распространяется на все страны, где доступен сайт Мостбет, а их сегодня – более 90, включая Россию, Казахстан, Азербайджан, Турцию и многие другие.

Казино Мостбет предлагает не только ставки на спорт и азартные игры, он еще и полноценный игровой портал, где доступна статистика, прямые трансляции спортивных матчей, календарь событий, прогнозы и многое другое. Именно в этом и заключается секрет успеха и популярности компании во всем мире. На репутацию и высокие рейтинги также оказало влияние лояльное отношение к каждому игроку, большое разнообразие бонусов и быстрые выплаты.

Мостбет – крупнейший букмекер в России, где на сегодня зарегистрировано свыше 1 миллиона активных аккаунтов.

Главная страница официального сайта Mostbet

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Приложение Мостбет и мобильная версия сайта

Мобильная версия и приложение Мостбет – это удобные дополнения для игроков, которые предпочитают играть не на сайте, а на телефоне. Приложение Мостбет, которое можно скачать для Android на этой странице, обладает тем же функционалом, что и мобильная версия сайта, но имеет ряд дополнительных преимуществ. Установив приложение на телефон, вы сможете:

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Кроме того, с мобильным приложением Mostbet вам не нужно будет искать зеркала для обхода блокировки РКН на территории России. Можно войти и начать играть онлайн в любой момент без ограничений

а также нет необходимости использовать VPN для обхода блокировок.

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